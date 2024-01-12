В Николаевской области военнослужащий ВСУ убил заместителя командира роты, а затем покончил с собой. Об этом сообщают местные СМИ.

«В поселке Березнеговатое в Николаевской области военнослужащий расстрелял заместителя командира роты» — отмечается в материале украинского издания «Никвести».

Данный инцидент произошел вечером 7 января в районе 21:00. Как сообщает издание, совершивший данный поступок украинский военнослужащий служил в звании старшины.

Руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клёпов подтвердил данную информацию. Однако причины произошедшего на данный момент не известны. Сейчас идет расследование по факту преступления.

По словам источника, знакомого с ситуацией, у старшины произошла серьезная конфликтная ситуация с замкомроты. Причины конфликта неизвестны. Однако после очередной словесной перепалки, старшина схватил оружие и шесть раз выстрелил в своего оппонента. Затем военнослужащий сам свел счеты со своей жизнью.