Киев запросил срочное заседание Совета Украина – НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического альянса назначил новое заседание на уровне постпредов на 10 января. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя НАТО Дилана Уайта.

Известно, что украинские власти просят созвать срочное заседание Совета Украина – НАТО из-за усиления ударов ракетами и беспилотными летательными аппаратами со стороны Вооруженных сил Российской Федерации по военным объектам. По словам Уайта заседание Совета Украина – НАТО состоится 10 января в Брюсселе.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении созвать чрезвычайное заседание Совета Украина – НАТО вчера, 3-го января 2024 года. По словам главы МИД Украины, Киев хочет обратиться к западным странам с просьбой о предоставлении большего количества систем ПВО, ракет, радаров и систем управления к ним для усиления противовоздушной обороны Украины. По его словам, соответствующий запрос со стороны Киева был одобрен альянсом.