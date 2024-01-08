8 января примерно в 16:30 по местному времени произошел взрыв на железнодорожных путях в Свердловской области неподалеку от станции Сан-Донато. По имеющимся данным, причиной взрыва, произошедшего неподалеку от Нижнего Тагила, является детонация взрывного устройства, прикрепленного к одной из цистерн грузового поезда. Данную информацию журналистам URA.ru передал источник, осведомленный в ситуации.

«Взрывчатка была закреплена на одной из цистерн, которая вышла с нефтебазы у станции Сан-Донато утром. Территория оцеплена, на месте работает следственная группа», – рассказал собеседник.

В связи с проведением оперативных мероприятий правоохранителями по станции Сан-Донато было ограничено движение поездов. Оно будет возобновлено после проведения всех необходимых следственных мероприятий. Стоит отметить, что схода железнодорожных составов не произошло. Также не было зафиксировано и повреждений участков железнодорожного полотна.