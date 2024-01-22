Среди украинских военных растет число заразившихся венерическими болезнями, пишет МК со ссылкой на неназванные тг-каналы.

По информации украинских источников, с которыми знакомы репортеры МК, в Димитровграде (укр. название – Мирноград) пришлось экстренно разворачивать дополнительные койки в урологическом отделении. Причина – растущее в геометрической прогрессии количество бойцов, у которых выявлены симптомы венерических болезней. Сообщается о сотне поступивших только за одну неделю.

Тг-каналы пишут, что основной поток заразившихся идет из-под Артемовска, Авдеевки, Макеевки. В этих населенных пунктах, пишет МК, мирного населения, а тем более женского пола почти не осталось. Возникает резонный вопрос – каким образом солдаты и офицеры ВСУ заражаются венерическими болезнями?