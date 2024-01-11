Официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального новостного телемарафона заявил об острой нехватке управляемых зенитных ракет для комплексов противовоздушной обороны.

«Дефицит управляемых зенитных ракет, разумеется, есть. Никто этого не скрывает», – заявил спикер ВВС Украины.

По его словам, западные партнеры Киева смогли в несколько раз увеличить количество производимых боеприпасов, однако этого все равно недостаточно, чтобы покрыть ежедневные потребности украинской армии. При этом ВСУ получают от западных стран боеприпасы не только к натовским системам ПВО, но также и к зенитным системам западного образца.

Напомним, что в преддверии Нового года 29 декабря ВС России нанесли массированный ракетный удар по военным объектам на территории Украины с применением различных видов высокоточного вооружения. При это уже второго января 2024 года массированная ракетная атака повторилась. На территории Киева и Харькова были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, снабжавшие своей продукцией ВС Украины на фронте.