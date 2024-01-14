Техническое обслуживание и содержание американских многофункциональных истребителей четвертого поколения F-16 является очень сложной задачей для Вооруженных сил Украины. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«У нас на сегодня четыре типа советских самолетов, мы хотим еще брать западный F-16, это все очень, очень сложно, особенно содержать разные типы техники. Инфраструктура для самолетов НАТО достаточно типичная, но каждый тип самолета – это дополнительная нагрузка на его обеспечение, обслуживание, эксплуатацию», – сообщил спикер ВВС Украины.

По его словам, в перспективе украинская армия должна полностью перейти на эксплуатацию западных видов военной техники, в частности истребителей и вертолетов. При этом для Киева это является очень сложной задачей.

Напомним, что лидеры Дании и Нидерландов уже согласились передать Украине многоцелевые истребители американского производства F-16 как только украинские летчики завершат обучение.