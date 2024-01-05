Служба безопасности Индии расследует возможные пути доставки своих артиллерийских боеприпасов на территорию Украины. Об этом в своем материале сообщает издание The Economic Times.

Автор статьи отмечает, что Москва проинформировала Нью-Дели о своих опасениях, касающихся возможных поставок 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов индийского производства на территорию Украины через страны Европейского союза. По предварительным данным, Киев мог получить первую партию индийских боеприпасов в третьем квартале 2023 года.

По данным издания, Индия официально не входит в список тех стран, которые поставляют артиллерийские боеприпасы Вооруженным силам Украины. Вероятно, поставки осуществляются через третью сторону – Польшу или Словению.

По словам официального представителя МИД Индии Рандхира Джайсвала, Нью-Дели не поставляет артиллерийские боеприпасы Украине. При этом индийские спецслужбы рассматривают возможность попадания на территорию Украины боеприпасов из Индии через торговцев оружием или в результате сговора с одной из стран-партнеров.