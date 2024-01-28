Скандальная журналистка Ксения Собчак в своем Телеграм-канале «Кровавая барыня» написала, что президент России Владимир Путин узнал о скандальной «голой» вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой, благодаря режиссеру Никите Михалкову. Собчак, ссылаясь на неназванные источники, заявила, что кинематографист не просто рассказал президенту о «голой» вечеринке, а поделился всем своим негодованием в отношении этого мероприятия.

«Смогла узнать, кто же донес президенту о вечеринке. Это был Никита Михалков», – написала Собчак в своем ТГ.

По утверждению источников журналистки, Михалков не только рассказал Владимиру Владимировичу о «голой» вечеринке, но и показала видео с присутствующем на ней гостем – рэпером Vacio. Молодой исполнитель решил явиться на вечеринку полностью обнаженным, а на интимное место надел белый носок.

В своей публикации Собчак также написала, что Путин очень уважает Михалкова, поэтому режиссер может легко донести президенту «свою позицию, привести аргументы, накрутить и убедить в своей точке зрения намертво».