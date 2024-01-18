Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Телеграм-канале, что обстрел со стороны ВСУ Петровского района города привел к попаданию снаряда в крышу детского сада.

«При обстреле Петровского района зафиксировано прямое попадание в кровлю детского сада № 150», – сообщил глава города.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) отметили, что украинские боевики начали огневую атаку Донецка в 9:50. Они обстреляли Петровский район натовскими снарядами 155 см калибра.

Петровский район города Донецка расположен на западной окраине. Эта часть города является самой отдаленной от центра. Этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков с момента провозглашения ДНР в 2014 году.

За минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 148 боеприпасов различных видов. В результате атаки повреждения получило четыре дома и 7 гражданских объектов.