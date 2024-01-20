В ходе последней ставки высшего военно-политического руководства Украины президент Владимир Зеленский принял непростые кадровые решения, касающиеся главкома ВСУ Валерия Залужного и ряда других высокопоставленных генералов. Об этом сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на анонимные источники.

По их данным, украинский президент Владимир Зеленский решил уволить с занимаемой должности главкома ВСУ Валерия Залужного без сохранения места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Также был уволен командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала. Анонимный источник также сообщил о высокой вероятности вручения впоследствии уволенным генералам уведомлений о подозрении в совершении преступлений.

Зеленский также решил сменить руководителей силовых ведомств. Пост министра внутренних дел вместо Игоря Клименко займет Василий Малюк, ранее занимавший должность главы Службы безопасности Украины (СБУ). При этом спецслужба будет возглавлена Александром Покладом. По данным источника, данные решения уже приняты, но еще не воплощены в реальность.