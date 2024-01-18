Морские пехотинцы Черноморского флота России смогли ворваться на плацдарм противника, находящийся на Левобережье Днепра в Херсонской области. Такую информацию в своем Телеграм-канале сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Военкор отметил, что на данный момент на этом участке фронта происходит серьезное боестолкновение российских сил с противником. Морпехи второй роты 810-й бригады Черноморского флота Российской Федерации прорвали украинский плацдарм. Сладков отметил, что это событие является успехом для ВС РФ. Он назвал каждого морпеха из второй роты настоящим героем.

За последние несколько дней украинское командование стягивало в район населенного пункта Крынки в Херсонской области украинских военнослужащих вместе с военной техникой, включая катера и легкомоторные лодки.

Большая часть боеспособных украинских морских пехотинцев были ликвидированы российскими бойцами. Теперь на их смену командование ВСУ направило мобилизованных солдат, не имеющих реального опыта в зоне боевых действий.