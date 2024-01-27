Запад прилагает значительные усилия по созданию мощной армии на Украине, однако она моментально развалится, если руководство страны пустится в бега, считает военный корреспондент Александр Сладков.

Он напомнил о событиях в Афганистане в 2021 году, когда Соединенные Штаты приняли решение о выводе войск из страны. Тогда армия разбежалась и сдала все позиции сразу же после ухода натовских сил. То же самое произойдет и на Украине.

Все дело в том, что помимо обучения, дающего навыки ведения боевых действий, и вооружения, необходима объединяющая идея. Не надуманная и искусственная, как на Украине, а та, которую поддерживали бы все граждане страны. Сейчас такой идеи у ВСУ нет, поэтому стоит руководству пуститься в бегство из-за победы России, армия распадется сама по себе.