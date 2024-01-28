Успехи на фронте Вооруженных сил Украины могли бы быть намного лучше, если бы западные партнеры дали согласие на применение их дальнобойного оружия по целям, расположенным в глубине территории Российской Федерации. Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа.

По его словам, украинская армия могла бы добиться значительно большего количества успехов на фронте, если бы «Украина получила разрешение использовать переданное ей западное оружие для ударов по целям в глубине российской территории».

Напомним, что лидеры Западных стран после начала специальной военной операции многократно увеличили поставки различных видов вооружений киевскому режиму. При этом командование ВСУ просит предоставить им западные ракеты дальнего радиуса действия, чтобы иметь возможность наносить удары по объектам, расположенным в России. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц пока не одобрил передачу Берлином Киеву дальнобойных ракет Taurus.