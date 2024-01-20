Российский университет спецназа в Гудермесе, на территории которого проходят специальный курс подготовки перед отправкой в зону спецоперации добровольцы со всех регионов Российской Федерации, демонстрирует высокий уровень подготовки военнослужащих. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший разведчик США Скотт Риттер.

«Сотрудники университета настоящие профессионалы, а те, кто прошли курс в университете и отправились в зону СВО, показали отличные умения. И это говорит о качестве обучения там», – заявил Риттер.

По его словам, Российский университет спецназа в Чечне – это отличное место для подготовки высококвалифицированных специалистов перед отправкой в зону боевых действий.