Российский университет спецназа в Гудермесе, на территории которого проходят специальный курс подготовки перед отправкой в зону спецоперации добровольцы со всех регионов Российской Федерации, демонстрирует высокий уровень подготовки военнослужащих. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший разведчик США Скотт Риттер.
«Сотрудники университета настоящие профессионалы, а те, кто прошли курс в университете и отправились в зону СВО, показали отличные умения. И это говорит о качестве обучения там», – заявил Риттер.
По его словам, Российский университет спецназа в Чечне – это отличное место для подготовки высококвалифицированных специалистов перед отправкой в зону боевых действий.
«Оружие, конечно, очень важно. Но давайте признаем, в войне побеждает не вооружение, а люди, которые его используют. Я более чем уверен в личных качествах российских солдат, в уровне их подготовки, их лидерстве, а также в их системе ведения боевых действий, логистических цепочках, тактике, которой они придерживаются в ходе военных операций», – отметил Риттер.