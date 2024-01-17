В Подмосковье таксист-мигрант в течение часа не выпускал из салона своего автомобиля 17-летнюю россиянку. В отношении данного инцидента Следственный комитет России уже начал проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Телеграм-канале.

«В соцмедиа сообщается, что мигрант – водитель такси – совершил незаконные действия в отношении 17-летней пассажирки, возвращавшейся из Ногинска в Электросталь. Он заблокировал двери автомобиля, не выпуская девушку около часа из машины. По данному факту ГСУ СК России по Московской области проводится проверка», – говорится в сообщении.

Глава силового ведомства Александр Бастыркин дал поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Яковлеву Я. А. возбудить уголовное дело по данному факту и предоставить детальный доклад по ходу расследования после выяснения всех обстоятельств.