Немецкое издание Bild* в одном из своих последних материалов рассказало о подготовке бундесвера к возможной войне с Российской Федерацией. По мнению военного эксперта, капитана 1-го ранга в запасе Константина Сивкова, данная статья призвана подготовить общественное мнение на Западе к возможному военному конфликту с Россией.

«Этот сценарий сделан очень подробно с прогнозом до 2025 года. Там рассматриваются несколько вариантов начала конфликта между РФ и Германией и возможного развития этой ситуации. Разумеется, что Германия там рассматривается не единственная, а в сочетании с другими странами НАТО. Здесь нет ничего удивительного», – приводит портал «Военное дело» слова Сивкова.

По мнению эксперта, лидеры западного мира уже осознали, что силы украинской армии практически полностью исчерпаны. Поэтому для продолжения конфликта с Россией необходимо найти свежие ресурсы, как человеческие, так и технические.

«Единственный способ – это вводить в вооруженное противоборство новые страны. И вот они пытаются ввести в бой в качестве главной ударной силы Германию. Там будет несколько стран, которые будут должны создать широкий фронт от Баренцева до Черного моря. По сути, это фронт образца 1941 года. Одна из стран, которая будет способна поддерживать такой фронт при поддержке США, – это Германия», – резюмировал эксперт.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.