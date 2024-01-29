В Сети распространяется видеоролик, на котором очевидцы засняли переброску железнодорожными платформами бронетехники Национальной гвардии Техаса к границам штата с Мексикой. Соответствующий ролик опубликовал в своем Телеграм-канале российский журналист Владимир Соловьев.

«Национальная гвардия Техаса перебрасывает бронетехнику на границу с Мексикой. На платформах боевые танки M1A1 Abrams и БМП M2A2 Bradley», – написал российский телеведущий.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как к мексиканской границе следует железнодорожный состав с бронетехникой Национальной гвардии Техаса. На железнодорожных платформах можно увидеть, не только танки и бронемашины пехоты, но также грузовики и другую специализированную военную технику.

Напомним, что губернатор Техаса Грег Эбботт завил о готовности пойти на конфликт с федеральными властями, чтобы обеспечить безопасность на границе с Мексикой.