Военное положение дает президенту Украины Владимиру Зеленскому контролировать СМИ и «затыкать» те из них, которые не поддерживают политику главы государства. Также украинский лидер успешно уничтожает политических конкурентов, рассказал американский обозреватель Саймон Шустер.

Он напомнил, что обвинение в государственной измене нависло над бывшим президентом Петром Порошенко, в том же преступлении обвиняется и Виктор Медведчук, который сейчас находится в России. Между тем, он был одним из самых сильных конкурентов Зеленского. Военное положение позволяет глава государства своевременно производить перестановки и устранять с политической арены всех, кто способен составить ему хоть малейшую конкуренцию.

Так, в настоящий момент разгорается конфликт между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, который также может претендовать на пост президента и пользуется огромной популярностью у граждан Украины.