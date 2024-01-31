Завербованная украинскими спецслужбами для работы на территории Херсонской области шпионка Татьяна Луций рассказала во время допроса об угрозах со стороны сотрудников безопасности Украины в адрес детей, отца и родного брата. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

Опасаясь уголовного преследования со стороны правоохранительных органов Российской Федерации, женщина пришла с повинной в УФСБ по Херсонской области. Ей было предъявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий.

«Если я хочу, чтоб всё было хорошо, мои детки были со мной, папа не был где-то на подвале, в яме, и мой брат не служил “на нуле”, я должна была написать на Дениса Валентиновича (мужа – примечание редакции) бумажку», – заявила Луций.

По ее словам, сотрудники СБУ требовали от нее вывезти собственного мужа, исполнявшего на тот момент обязанности министра топливно-энергетического комплекса на подконтрольной РФ территории Херсонской области, на территорию Украины. Также в перечень ее задач входила фото и видеофиксация указанным сотрудниками СБУ адресов.