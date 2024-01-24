Репортеры тг-канала Shot пообщались с белгородцами из села Яблоново, вблизи которого рухнул сбитый вражескими ракетами Ил-76.

Одна из жительниц сообщила, что слышала странные хлопки. Она предположила, что это были результаты ракетных ударов. В это время женщина была с ребенком в больнице, поэтому от звуков перепугалась. Они выбежали на улицу и увидели падающий самолет. Женщина собственными глазами видела, как самолет начал резко снижаться, завалившись носом вперед. От него что-то отвалилось. Потом он пропал за лесом, а через секунду над лесом появилось огненное облако и черный дым.

Другая жительница села сообщила, что от взрывной волны выбили дверь в доме. Дом стоит примерно в трех километрах от поля, на котором упал самолет. Жители благодарили пилотов, которые ценой собственных жизней увели самолет от деревень.

В результате террористического удара ВСУ по российскому Ил-76 24 января погибли 6 пилотов, трое сопровождающих и 65 военнопленных украинцев, которых планировали обменять. Следом летел еще один российский самолет с военнопленными ВСУ. Он экстренно развернулся.