Семнадцатилетняя студентка юридического колледжа организовала банду из подростков в Тамбове, члены которой избивали других школьников и студентов, снимая процесс на видео для дальнейшей публикации в Сети. Подробности о создании организованной преступной группировки сообщают авторы Телеграм-канала SHOT.

«Вдохновителем и предводителем подросткового беспредела в Тамбове стала 17-летняя студентка юридического колледжа по имени Карина, её шайка насчитывает до десяти человек, в основном, все дети из неблагополучных семей. За неделю от их нападений пострадало уже не менее пяти человек, среди них – беременная девушка», – пишут авторы Телеграм-канала.

Сообщается, что лидер банды сама провоцировала конфликты со сверстниками и всегда начинала драться первой. В настоящий момент Следственный комитет региона уже возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».