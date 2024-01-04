Немецкий канцлер Олаф Шольц во время посещения зоны наводнения в федеральной земле Саксония-Анхальт столкнулся с неодобрительными криками местного населения. Такую информацию передает информационное агентство DPA. Вместе с Шольцем на место наводнения прибыли министр охраны окружающей среды Штеффи Лемке и премьер-министр региона Райнер Хазелофф.

Собравшиеся жители выкрикивали в адрес канцлера Германии нелицеприятные фразы, обвиняя его в причинах возникновения наводнения и называя его преступником. Были слышны возгласы недовольного населения: «Ваша политика базируется на лжи», «Возвращайся обратно», «Преступник».

СМИ уже неоднократно посвящали материалы теме потери доверия немцев к своему канцлеру. Возможно, это даже послужит его раннему уходу с занимаемой должности. А негативная реакция населения в федеральной земле Саксония-Анхальт в адрес Олафа Шольца лишь подтверждает слухи, распространявшиеся ранее.