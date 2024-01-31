Мир может столкнуться с серьезными сложностями из-за президентских выборов, которые вскоре будут проводиться в США. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, Евросоюзу следует становиться сильнее. Такое заявление глава немецкого правительства сделал во время дебатов в бундестаге, посвященных принятию бюджета на 2024 год.

«Если мир станет еще сложнее, например, в результате возможного исхода выборов в США, то Европейский союз должен стать еще сильнее, а Франция и Германия должны взять на себя эту задачу, чтобы это действительно стало возможным», – заявил Шольц.

Шольц отметил, что находится на постоянной связи с французским президентом Эммануэлем Макроном для того, чтобы обе страны имели возможность оперативно ответить на любые текущие вызовы.

Ранее сообщалось, что экс-президент США не был допущен на праймериз в штате Колорадо и Мэн. Основанием стало решение колорадских судей из-за возможной причастности Трампа к «мятежу» в Капитолии 6 января 2021 года, в ходе которого была осуществлена попытка срыва утверждения конгрессом электоральной победы Джо Байдена.