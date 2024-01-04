Российский шахматист Денис Хисматуллин прокомментировал инцидент с рукопожатием на чемпионате Мира по рапиду и блицу, проходившему в Узбекистане. По его словам, если ему в будущем еще раз придется соревноваться с польским шахматистом Яном-Кшиштофом Дудой, то он все равно протянет ему руку перед началом партии.

Хисматуллин призвал СМИ не политизировать данный инцидент и не оскорблять из-за этого Дуду, да и его нацию в целом. Российский гроссмейстер Сергей Карякин в своем Телеграм-канале опубликовал заявление своего друга и тренера Дениса Хисматуллина, в котором говорится, что в силу своего воспитания российский шахматист всегда будет подавать руку для рукопожатия своим оппонентам перед началом партии.