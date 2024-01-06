Сыгравший одну из главных ролей в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» российский актер Сергей Бурунов в эфире радиостанции Москва FM порассуждал о темах, поднятых в данном проекте. Актер рассказал, что ему сразу понравился сценарий сериала, как только он его прочел. Бурунов подчеркнул, что рос именно во времена, отображенные в данной кинокартине. Поэтому история о молодежных группировках в Казани ему кажется невероятно правдивой.

Актер считает, что тема насилия, отображенная в сериале «Слово пацана» актуальна и в наше время.

«Все эти Кащеи и Адидасы, они ведь никуда не делись. Они, возможно, надели костюмы, они, возможно, сидят на совещаниях», – уверен артист.

Сергей Бурунов считает, что все разговоры о романтизации бандитизма являются беспочвенными, ведь в картине показаны события прошлого нашей страны. В 80-х и 90-х годах как раз и царила подобная преступность и беззаконие. Люди должны знать свою историю, а не запрещать ее. Если придерживаться другой точки зрения, тогда стоит в целом запрещать искусство.