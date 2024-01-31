В преддверии 120-летнего юбилея легендарного летчика-испытателя и Героя Советского Союза Валерия Чкалова его 35-летняя правнучка Дарья Богданова во время интервью заявила о необходимости нанести ядерный удар по Москве по примеру Хиросимы и Нагасаки. «Московский Комсомолец» в своем материале приводит реакцию других членов семьи Чкаловых.

«Являясь представителем семьи В.П. Чкалова, могу прокомментировать то, что Дарья Богданова очень давно проживает в Бельгии, имеет гражданство Израиля. Лично я встречался с Дарьей несколько раз достаточно давно и могу только предположить, что Дарья стала жертвой антироссийской пропаганды, которая активно распространяется на территории Евросоюза, а также попала под влияние своего супруга – экс-психолога МОССАДа, имеющего украинское происхождение», – заявил от лица всей семьи правнук легендарного летчика Игорь Валерьевич Чкалов.

По его словам, Дарья пытается стать политическим блогером. Поэтому данное заявление он рассматривает, как попытку «хайпануть» в преддверии 120-летия Валерия Павловича Чкалова.