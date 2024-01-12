25-летняя учитель из Новосибирской области Оксана Курилкина выиграла в новогоднюю лотерею миллион рублей. Педагог-организатор живет в селе Красная Сибирь со своим супругом. Она работает в школе в соседнем населенном пункте, находящемся в 9-ти километрах от ее дома.

По словам Оксаны, она не может назвать себя везучей, она всегда добивалась желаемого своим трудом и упорством. Девушка выросла в многодетной семье. Ее матери 54 года, а отец уже умер.

«Не могу сказать, что очень везучая. 2023 год был и тяжелым, и хорошим для меня. С одной стороны, я много работала, с другой – добивалась целей. Например, стала призером Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» и побывала в Казани. Также выиграла бесплатное дистанционное обучение в Московском городском педагогическом университете. Но победы всегда расценивала не как везение, а как результат труда», – рассказала журналистам педагог.

Оксана Курилкина отметила, что ее мама, Галина Владимировна, всегда верила в чудо, поэтому на праздники всем дарила лотерейные билеты. На этот раз один из подаренных мамой билетов оказался везучим, однако о нем благополучно забыли. О выигрыше учитель узнала только в новом году.

«Мы начали проверять их: смотрели, какие числа выпадают, и зачеркивали в наших билетах. И в одном из билетов мы вычеркнули… все цифры!».

Оксана отметила, что в жизни ей так повезло в первый раз, однако выигрышный билет она решила отдать матери.