Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о расколе мира на две части – «свет и тьму». Он продемонстрировал карту, на которой страны поделены на союзников Москвы и Киева. Такую информацию передает канадское издание Globe and Mail.

В материале говорится, что в кабинете Данилова на стене висит карта мира, где страны отмечены разными цветами. Причем цвет зависит от поддержки правительством страны Москвы или Киева. Согласно информации Globe and Mail, 30 союзников Киева выкрашены в темно-зеленый цвет, а светло-зеленым помечены страны, которые киевский режим считает «ненадежными союзниками».

Девять стран отмечены ярко-оранжевым цветом. Это государства, вставшие полностью на стороны РФ. А еще 20 стран имеют бледно-оранжевый тон. Это означает, что они более склонны к Москве, нежели к Киеву. А вот 20 стран, помеченных синим цветом, Киев считает «играющими» за обе стороны.