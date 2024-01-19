После сильного снегопада водитель автомобиля Лада Нива, сбивший на остановке в Москве пятерых человек, заявил, что не справился с управлением из-за обильного количества снега на дороге. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Shot.

«За рулём Нивы, сбившей 5 человек на остановке в Москве, был 22-летний Алексей Конов. Он сообщил SHOT, что его машину занесло после сильного снегопада, и она влетела в остановку, на которой стояли люди. Всех пострадавших увезли на машинах “скорой”. Сам водитель очень переживает из-за случившегося», – написали авторы Телеграм-канала.

К публикации было прикреплено фото с места дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль Лада Нива белого цвета получил незначительные повреждения. Передняя фара и угол бампера с водительской стороны машины разбиты. Также повреждения получила и конструкция остановки.

Напомним, что автомобиль Лада Нива вылетел на остановку, где в этот момент находились люди, утром 19 января в столичном районе Марьино.