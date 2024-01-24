Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме «Родные-Любимые», проходящем в Москве с 19 по 23 января, чтобы дать старт Году семьи в России. В ходе встречи с победителями всероссийских семейных конкурсов президенту России подарили «талисман Победы», которые школьники из Брянска делают для военнослужащих из зоны СВО. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

«Дорогой Владимир Владимирович, мы эти талисманы делаем со школьниками из, может я ошибусь, полимерной глины. Первая партия сохнет, мы приедем и будем их расписывать», – рассказала о своем подарке Саша Антонова из Брянска.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил девочку за подарок и похвалил брянских школьников за то, что они делятся «частью своих сердец» с российскими военнослужащими и желают им удачи.