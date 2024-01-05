Самые переоцененные туристические направления по версии пользователей Reddit

Для давней мировой столицы медового месяца в Штатах медовый месяц, похоже, совсем закончился – несколько разочарованных путешественников зашли на Reddit на прошлой неделе, чтобы охарактеризовать Дубай, Ниагару, «Диснейуорлд» и другие удивительные места как переоцененные туристические направления. Источник: New York Post.

Этот список составлен после того, как аэропорты Соединенных Штатов завершили самый загруженный туристический сезон за последние годы. Аналитики «Американской автомобильной ассоциации» (ААА) предсказали, что 115,2 миллиона путешественников отправятся в путь автотранспортом или полетят на рождественские каникулы.

Многие из этих американцев, вероятно, посетили известные туристические места, отмеченные пользователями Reddit в числе не рекомендуемых для полетов.

Дубай

Так называемый «Город золота» назван комментаторами соцсети «арабским кошмаром». Они вывели этот город на первое место среди самых переоцененных туристических маршрутов с 10 000 голосов.

«Дубай кажется праздником в материалистического аду», – язвительно заметил один пользователь. Другой возмутился: «Это такой отстой, здесь нечего делать и нет арабской культуры. Если только вам не нравятся яркие дизайнерские быки или валяющиеся у бассейнов туристы».

Даже бывшие жители этого города выразили отвращение к этому якобы диснеевизированному мегаполису Ближнего Востока.

«Я проработал там много лет и заглянул за причудливую облицовку этого города», – написал один из них. «По моему мнению, Дубай ничего особенного не имеет. Это прискорбно».

Подобно некрасивой от природы знаменитости, «улучшенной» пластической хирургией, как отметили некоторые, Дубай превратился из пустынного места мечты в бездушный лабиринт коммерциализации.

«Это было красивое место с кочевым племенами и культурой», – посетовал один из пользователей Reddit. «Теперь это адская дыра для шопинга».

Другие пользователи настаивали на том, что недовольства Дубаем просто стали модными в соцсетях и не отражают местных особенностей.

«Дубай подвергается критике сильнее, чем любое другое туристическое направление на Reddit (возможно, за исключением Каира)», – заявил один комментатор. «Он всегда указывается в самом начале подобных тем или рядом с первыми позициями. Разве это честно? Я вот считаю, что с Дубаем все в порядке».

Другой добавил: «Это одно из тех мест, отправляясь в которые нужно иметь соответствующие ожидания. Дубай – НЕ то место, куда стоит ехать, если вам интересует культура и история. Но это может быть интересное место, если вы хотите покататься по дюнам, посидеть на пляже или вам нравится футуристическая архитектура».

Disney World

Какое еще одно повсеместно осуждаемое место на «Реддит»? «Диснейуорлд». Некоторые считают, что «Мышиный дом» стал слишком дорогим и перегруженным, чтобы заслужить самоназвание «Самое волшебное место на Земле».

«Ты превращаешься в человека-банкомата, как только переступаешь ворота этих парков», – пожаловался один из пользователей.

«Дисней был и всегда останется довольно крутым туристическим опытом», – написал другой. «Но, к сожалению, в наши дни сокращение штата сотрудников и увеличение затрат затмевают диснеевское волшебство».

«Мне пришлось отстоять очередь, чтобы написать это сообщение», – пошутил следующий острослов.

После того, как в 2022-м цена акций достигла девятилетнего минимума, Disney поднял цены на вход в свои тематические парки во Флориде и Калифорнии на целых 10%.

Некоторые поклонники «Диснея» утверждают, что VIP-путешествие туда – единственный пригодный вариант паломничества.

«Путешествие в «Мир Диснея» – это своеобразная плата за победу. В один год я получил премию в размере $10 000 на работе и отправился туда. Я заплатил за хороший отель, что позволяет раньше других попасть в парк и на его аттракционы», – вспомнил пользователь «Реддит». «Это позволит вам кататься без стояния в длинных очередях. Также я оплатил улучшенное питание, а также несколько дополнительных забавных вещей (например, изготовленный для меня световой меч). Это был совсем другой опыт, чем просто прийти через 2–3 часа после открытия парка и стоять в очередях».

«Соглашусь. Вам как бы нужно настраиваться на расходы по-крупному, если вы вообще идете в «Диснейуорлд». Это не просто прийти и купить входной билет в парк», – поддержал его другой комментатор.

Ниагарский водопад

Судя по всему, пользователи Reddit не желают гоняться за водопадами.

«Ниагарский водопад в штате Нью-Йорк – НЕхорошее место», – заявил один критик.

Другой написал: «Как житель западной части Нью-Йорка, знаю, что город Ниагара-Фолс на протяжении десятилетий является жертвой бума и спада туристической экономики, коррупции в местных органах власти и в правительстве штата. К сожалению, реальность такова, что городу сейчас приходится собирать осколки туристических доходов».

«Катаракт-Сити» (прим. Discover24: прозвище Ниагара-Фолс от лат. cataracta – водопад) недавно был признан 44-м самым опасным городом в Штатах, поднявшимся на пять позиций по сравнению с 2022 годом.

Некоторые комментаторы «Реддит» считают, что туристам лучше смотреть Ниагарский водопад со стороны Канады.

«Государственный парк в Канаде великолепен, но да, это единственное, что стоит посмотреть на той стороне водопада», – отметил один из них. «Мы всегда ездим на канадскую сторону».

Другой написал: «Канадская сторона имеет свой шарм. Американская сторона Ниагары – это просто печальный, разлагающийся город».

Другие известные упоминания переоцененных направлений туризма, по мнению реддитчан, достаются Майами, Египту, Ямайке и Лос-Анджелесу.

Что касается последнего, некоторые отметили, что им нравится «Город ангелов», но они ощущают невозможность отдать этому городу должное одним быстрым визитом.

«Я просто думаю, что вам нужно жить здесь, чтобы по-настоящему получить все то, что может предложить город. Если вы приезжаете как турист, то втискиваете в себя кучу случайных туристических вещей и не получаете возможности по-настоящему увидеть город таким, какой он есть», – настаивал один из поклонников Лос-Анджелеса.

«Я не думаю, что кратковременная поездка подходит для Лос-Анджелеса. «Марш смерти» по контрольному списку туристических объектов — жалкий (но распространенный) способ побывать в Нью-Йорке, Париже и т. д.», – утверждал другой. «Я признаю, что в «Городе ангелов», вероятно, немного хуже просто потому, что он настолько разбросан, а дорожный трафик там медленный/насыщенный, и поэтому вы проведете очень много времени в пробках по сравнению, скажем, с попыткой проехаться по всем туристическим объектам на Манхэттене».