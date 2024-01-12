Во время выполнения боевого задания над акваторией Бенгальского залива в июле 2016 года самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии пропал без вести. Глубоководный подводный аппарат обнаружил обломки на дне залива. Об этом сообщает индийское издание India Today со ссылкой на оборонное ведомство страны.

«Национальный институт океанических технологий, действующий под эгидой Министерства наук о Земле, недавно развернул автономный подводный аппарат с возможностью глубоководных исследований в последнем известном местонахождении пропавшего Ан-32. Этот поиск проводился на глубине 3400 метров с использованием нескольких полезных нагрузок, включая многолучевой гидролокатор, гидролокатор с синтезированной апертурой и фотоаппарат высокого разрешения», – сказано в сообщении Министерства обороны Индии.

Обломки разбившегося военного самолета ВВС Индии были обнаружены на расстоянии в 310 километров от побережья Ченнаи. Известно, что на борту самолета, выполнявшего боевое задание, было 29 человек. При этом во время спасательной операции, которая проводилась сразу после исчезновения самолета, в указанном районе не было обнаружено никаких следов самолета.