Уровень преступности в Польше повысился после наплыва украинских беженцев. Многие граждане Украины чувствуют себя безнаказанными и постоянно нарушают польские законы. Об этом в своем материале пишет обозреватель издания Rzeczpospolita Гражина Завадка.

Автор статьи пишет, что украинцы занимают первое место в стране по количеству преступлений, совершенных иностранными гражданами. Например, граждане Украины очень часто садятся за руль в нетрезвом состоянии. При этом в Польше на сегодняшний день находится около 2,5 миллионов украинцев.

«Здесь у нас все больше иностранцев, они часто боятся злоупотреблять законом в своих странах, а в Польше считают, что раз они гости, то могут позволить себе больше», – заявил профессор Брюнон Холыст.

По мнению Мирослава Скурка из Ассоциации украинцев в Польше, злоупотребление спиртными напитками гражданами Украины, возможно, связано с проблемами культурного характера.