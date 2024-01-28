Власти города Кременчуг в Полтавской области заявляют о сильном пожаре на местном нефтеперерабатывающем заводе после ракетного удара ВС РФ. Также в Сети появляется все больше фотографий с полыхающим «неприкасаемым» объектом.

Такое название в СМИ он получил еще после первых нескольких ударов в самом начале конфликта. Тогда появилась информация, что Кременчугский НПЗ перестал работать, однако на деле его достаточно быстро восстановили. Сейчас ВС РФ разрушили его репутацию «неприкасаемого». По имеющимся данным, по предприятию прилетело сразу две баллистические ракеты.

«Удар 2-х ракет и мощнейший пожар в Кременчуге: похоже пылает Нефтеперерабатывающий завод. Власти сообщили об ударе по предприятию в Кременчугском районе, сейчас они публикуют фото», — сообщил об атаке портал «Русская весна».

Напомним, ВС РФ в начале конфликта действительно поразили несколько нефтеперерабатывающих предприятий. В том числе, в Кременчуге и Одессе.