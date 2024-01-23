Штурмовые отряды ВС РФ продолжают уверенную работу по освобождению Авдеевки.

23 января тг-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российским бойцам удалось прорвать вражескую оборону в южной части города. Штурмовики ворвались в укрепрайон, который боевики соорудили в военной части. В ходе прорыва наши парни уничтожили значительное количество живой силы врага. Выжившие сдались в плен.

Ранее «Военное обозрение» писало, что российские подразделения установили контроль над бывшей базой отдыха «Царская охота». Для захвата этого серьезного укрепления врага российские штурмовики пошли на хитрость. Больше двух километров они проползли по подземному туннелю, чтобы выйти на врага с тыла и разгромить. После этого российские штурмовики продолжили движение вдоль ж/дороги к центру Авдеевки, вплотную подойдя к трамвайным путям в конце Грушевского. Под контроль взяты кварталы вдоль Соборной.