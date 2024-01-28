Корреспондент RT в своем материале рассказал о работе экипажа звуковещательной станции ЗС-88 на базе БТР-80 Вооруженных сил Российской Федерации на Южно-Донецком направлении.
Военнослужащие подразделений психологических операций ВС России своей ежедневной работой вынуждают противника объявить на них настоящую охоту, хоть они и не принимают участия непосредственно в штурмах позиций ВСУ.
«Мы занимаемся подрывом морально-психологического состояния противника путём вещания различных звуков. И ВСУ ведут активную охоту за нами. И сейчас их “птички” тоже работают», – рассказал командир экипажа с позывным Дед.
По его словам, на Изюмском направлении их экипаж в течение пяти часов вещали похоронный марш, разбавляя его женским плачем и детским криком.
«Если пять часов вещать противнику похоронный марш, его морально-психологическое состояние однозначно упадёт. Бывали моменты, что, когда ребята после нашей работы брали в плен украинских военнослужащих, те особо даже не сопротивлялись, потому что были полностью деморализованы. Кто-то даже плакал, потому что слышали фамилии погибших и, может, родственников своих узнавали, может, друзей. Поэтому я считаю, что наша работа приносит положительный результат. Кроме этого, у нас есть преимущество в этой сфере – у противника такой аппаратуры нет», – резюмировал Дед.