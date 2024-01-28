Корреспондент RT в своем материале рассказал о работе экипажа звуковещательной станции ЗС-88 на базе БТР-80 Вооруженных сил Российской Федерации на Южно-Донецком направлении.

Военнослужащие подразделений психологических операций ВС России своей ежедневной работой вынуждают противника объявить на них настоящую охоту, хоть они и не принимают участия непосредственно в штурмах позиций ВСУ.

«Мы занимаемся подрывом морально-психологического состояния противника путём вещания различных звуков. И ВСУ ведут активную охоту за нами. И сейчас их “птички” тоже работают», – рассказал командир экипажа с позывным Дед.

По его словам, на Изюмском направлении их экипаж в течение пяти часов вещали похоронный марш, разбавляя его женским плачем и детским криком.