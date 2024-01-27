Вооруженные силы Украины испытывают серьезную нехватку тяжелых видов вооружения и артиллерийских боеприпасов на фронте, а помощь со стороны Запада снижается. Об этом в своем материале пишет обозреватель издания Responsible Statecraft Коннор Эчолс.

Автор статьи отмечает, что нехватка западного вооружения и боеприпасов приближает Украину к «переломному моменту» на фронте. При этом один из помощников президента США Джо Байдена считает, что без выделение конгрессом финансовой помощи Киеву ВСУ не смогут сдерживать российскую армию на фронте дольше нескольких месяцев.

«Украина близка к переломному моменту. Неспособность предоставить новую экономическую помощь нанесет серьезный ущерб правительству Украины, которое в настоящее время полагается на американские и европейские деньги», – резюмировал Эчолс.

Напомним, что Украина получила последний пакет военной помощи в конце декабря 2023 года. Следующие поставки невозможны без одобрения конгрессом США нового пакета финансовой и военной помощи, который для Киева запрашивает Белый дом.