Снайпер спецназа Южной группировки войск с позывным Леший рассказал, как российские стрелки разработали собственную систему блокировки пехоты украинской армии на Артемовском направлении с целью деморализации врага.

«Одна из основных задач снайпера — деморализовать общий настрой, запугать противника, не давать ему ходить свободно, не давать ему спокойно выполнять свои задачи», – отметил российский боец.

По словам Лешего, российские снайперы работаю парами, они ведут круглосуточное наблюдение за позициями противника. Они изучают маршрут передвижения противника, точки подвоза боеприпасов и продовольствия. В случае обнаружения цели производится снайперская отработка, а в случае необходимости координаты передаются артиллерии.

Российский разведчик рассказал, что нередко встречаются места, в которые артиллерия и расчеты ПТРК не способны достать противника. Причиной чаще всего является осложненный рельеф местности. В таких случаях также к работе привлекаются снайперы.