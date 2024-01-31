Опытный российский летчик высказал свое мнение по поводу крушения военного самолета Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, которые направлялись для осуществления обмена на Украину. По словам, пилота от тел погибших в результате крушения практические ничего не остается. Обычно находят части тела массой, не превышающий килограмм.

Эксперт отметил, что в результате силы взрыва и высоты падения борта, очень сложно говорить о возможной сохранности тел.

«На самолете все горит. Нет ни одного кусочка, который бы не горел. Все сгорает в керосине… Большая удача для украинских родственников, если, вообще, что-то найдут», – подчеркнул пилот.

Напомним, крушение военного самолета Ил-76, на борту которого находилось 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих и шесть членов экипажа, произошло 24 января над Белгородской областью в районе села Яблоново. Все находящиеся на борту люди погибли. Причиной падения самолета является попадание ракеты, выпущенной с территории Украины.