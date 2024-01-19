Представители Министерства обороны России в своем официальном Телеграм-канале сообщили о героическом поступке одного из российских пилотов. Отмечается, что летчик ВКС РФ не позволил вражеским самолетам осуществить удары по новым регионам Российской Федерации.

По словам пилота многоцелевого истребителя Су-35С по имени Иван, во время выполнения боевого задания по патрулированию воздушного пространства он обнаружил ударную группу ВСУ. Самолеты противника направлялись с целью нанесения ударов по территории РФ.

После того, как российский пилот поставил цель на захват и выполнил сближение с вражескими самолетами, то они приняли решение отступить от намеченного курса и отказаться от намеченных целей. Это произошло благодаря отважным действиям российского пилота.

Иван уверен, что правда на нашей стороне, поэтому «Победа будет за нами», – сказал российский пилот. А руководство Министерства обороны РФ уверенно, что небо нашей страны находится в надежных руках наших храбрых летчиков.