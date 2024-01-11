На Запорожском направлении старший матрос морской пехоты ВС РФ, пулеметчик Арсений Морозов продемонстрировал свою храбрость в первом же бою с противником. Ему удалось отбить атаку отряда ВСУ из 20-ти человек. Благодаря грамотным и четким действиям, которые были отработаны во время учений, ему удалось отбиться от врага. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Морозов нес вахту в траншее, когда заметил приближение к его позиции большой группы противника. Украинские боевики передвигались достаточно тихо. Арсений отдал команду своим бойцам открыть огонь, когда враги подойдут на дистанцию 15 метров.

«Поразил первые две цели, товарищи подключились и понеслось. Закидали противника гранатами, всем, что было – отбили атаку», – рассказал российский боец.

Когда российские военнослужащие подняли в воздух разведывательный дрон, то выяснилось, что они ведут бой с передовой группой разминирования. А основной штурмовой отряд противника, состоящий из 20 человек, шел сзади.