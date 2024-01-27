Военнослужащий 9-й бригады 1-го Армейского корпуса ВС РФ остался на позиции один, однако сумел справиться с внезапной атакой элитного подразделения ВСУ, рассказал телеграм-канал WarGonzo.

Военнослужащие бригады отбили у ВСУ опорный пункт под Авдеевкой ближе к ночи. Противник дождался утра и отправил отбивать утраченные позиции пятерых разведчиков элитного подразделения. Однако он не учел, что один из российских военных остался на позиции.

Он не растерялся и вступил в бой с превосходящими силами ВСУ. Боец забросал гранатами боевиков, чтобы не подпустить их к опорнику, а также сумел в одиночку грамотно удержать позицию, так и не подпустив близко к себе ни одного врага.

Ранее ВС РФ атаковали противника под Авдеевкой, будто появившись из ниоткуда. Лишь после боя выяснилось, что они пробрались в тыл к ВСУ через 2-километровую трубу диаметром 0,8 метра.