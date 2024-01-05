Решительные действия российского бойца привели к успешному выполнению боевого задания. На Сватовском направлении произошел бой с украинскими боевиками, в ходе которого боец ВС России смог в одиночку одержать победу. Российский военнослужащий забросил гранату в сторону опорного пункта ВСУ, что привело к нанесению значительного удара по противнику.

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлены отважные действия российского штурмовика. Наш солдат самостоятельно подобрался к траншеям, где находились украинские боевики. Дозорный ВСУ прятался в своем укрытии. Российский боец дождался, когда противник выйдет из укрытия и метнул в него гранату. И хотя враг успел спрятаться в своей норе, граната закатилась в нее и нанесла поражение.