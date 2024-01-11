Разведгруппа ВС РФ осуществила успешный и очень эффективный рейд в глубокий тыл противника в одном из приграничных районов Сумской области. Об этом в своем материале со ссылкой на украинские паблики сообщает издание «Военное обозрение».

По данным украинских пабликов, отряд российских разведчиков в количестве от 6 до 8 человек совершил несколько налетов на позиции украинских пограничников сразу в нескольких районах Сумской области. Известно, что в течение четырех часов российские бойцы вели огонь из автоматического оружия и забрасывали наблюдательные посты ВСУ гранатами. При этом разведгруппа ВС РФ активно перемещалась по территории противника.

В результате вылазки российских разведчиков был нанесен урон личному составу ВСУ, а также взято в плен несколько украинских пограничников. Разведгруппа ВС РФ смогла успешно покинуть территорию врага, несмотря на тот факт, что командование ВСУ отправило отряд ССО и подразделение из состава 129-й отдельной бригады ТРО ВСУ.

В попытке нейтрализовать российских разведчиков бойцы ВСУ подорвались на собственных минных заграждениях, потеряв двух военнослужащих, еще трое украинских солдат получили осколочные ранения.