Штурмовики добровольческой бригады «Ветераны» прошли по двухкилометровой подземной трубе, чтобы оказаться в тылу врага и сломить его сопротивление. В тг-каналах появились кадры из подземного хода, который бойцы оборудовали многие месяцы.

Известно, что тайный проход был обнаружен разведгруппой примерно год назад. Тогда опытные бойцы «Оплота» и «Пятнашки» решили использовать трубу для захода в тыл врага, который стойко держал оборону на хорошо укрепленных позициях. Многие месяцы российские добровольцы выпиливали в трубе проходы. Тг-канал «Операция Z» показал работающих в трубе бойцов, которые во время минометных артобстрелов готовили подземный туннель.

При первом проходе пришлось возвращаться – не хватало кислорода. Бойцы сделали дополнительные вентиляционные отверстия. Осенью проход затопило, поэтому пришлось ждать зимы. В январе 150 российских штурмовиков прошли по трубе и разбили врага, который не ожидал появления российских бойцов. В результате был установлен контроль над базой отдыха «Царская охота» на юге Авдеевки. Отрезанный от основных сил враг был либо уничтожен, либо захвачен в плен.