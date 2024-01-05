Россиянка Анастасия Боднарук, гроссмейстер среди женщин 2009 года рассказала, что не общается с украинскими шахматистками во время турниров. Также с ними не общаются и другие российские спортсменки.

«Мы не общаемся с украинскими шахматистками, но на меня, бойца со стажем, это никак не влияет», – заявила Боднарук.

Кроме того, она заявила, что на нее никак не повлияло психологически отсутствие российского флага на чемпионате Мира по быстрым шахматам.

«Мы уже привыкли к этому. Когда играешь рапид и блиц, вообще максимально фокусируешься на партии и не замечаешь ничего вокруг», – подчеркнула шахматистка.

Напомним, 31-летняя российская шахматистка Анастасия Боднарук стала победительницей чемпионата Мира по рапиду в 2023 году, проводимом в Узбекистане. Во время шахматного турнира у нее была партия с украинкой Анной Музычук.

Анастасия Боднарук – победительница командного чемпионата Европы по шахматам 2015 года в составе женской сборной России и чемпионка России по блицу в 2019 году.