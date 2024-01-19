Вскоре в России начнет действовать новое правило, касаемо установленных счетчиков в квартирах граждан. В определенный период может возникнуть повышенный перерасчет платы. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова.

По словам эксперта, владельцы квартир с бытовыми приборами учета должны быть готовы к изменениям цифр на квитанциях в определенных случаях. До лета 2024 года стоимость коммунальных услуг осталась неизменной, так как до этого периода была отложена индексация. Однако те граждане, которые в течение последних месяцев прошлого года не предоставляли данные по приборам учета могут столкнуться с тем, что счета на оплату будут повышены в размере.

Если в ресурсную организацию не поступали показания счетчиков, то в первые три месяца будет начисляться плата, основанная на средних значениях за последнее полугодие. После этого начисления будут переведены с учетом норматива потребления ресурса в данном доме.

По слова Ирины Сиваковой, для тех, кто не предоставлял показания по учетным приборам с июня по декабрь минувшего года, будет повышенный перерасчет. Нововведение вступит в силу с 19 января.