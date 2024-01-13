В районе Кемера (Турция) 4 января пропала гражданка РФ Надежда Ярыгина. Как сообщает РИА Новости, турецкими спасателями 12 января было обнаружено тело 40-летней женщины. Ею оказалась Надежда Ярыгина. Следствие выдвигает различные версии гибели россиянки.

Надежда должна была вернуться на родину 8 января. Однако на рейс она так и не зарегистрировалась. Ее мать не могла связаться с дочерью, поэтому сообщила о пропаже в полицию и российское генконсульство. К поискам женщины были подключены сотрудники Интерпола обеих стран.

Поисковая группа вечером 11 января нашла в лесу телефон Ярыгиной, который был отключен. Но тело женщины было обнаружено в 400 метрах от дороги 12 января. Отмечается, что в этом месте поисковый отряд проходил ранее, однако прежде тела там не было. Но официального подтверждения этим данным нет.

Полицейские и сотрудники Интерпола рассматривают различные версии. Например, о несчастном случае. Также прорабатывается версия об убийстве.