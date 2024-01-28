Нью-Дели сокращает закупки российских систем вооружений в пользу оружия из Соединенных Штатов Америки. При этом руководство Индии преследует две основные цели: сохранить хорошие отношения с Москвой и найти новых союзников для сдерживания Китая. Об этом в своем материале пишет международное агентство новостей Reuters со ссылкой на собственные источники.

«Крупнейший в мире импортер оружия медленно поворачивается на Запад, поскольку Соединенные Штаты стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе, надеясь сдержать набирающий силу Китай, отучив южноазиатскую страну от традиционной зависимости от России», – пишет автор статьи.

Руководство Индии стремится также сохранить хорошие отношения с Россией на фоне смены основного поставщика вооружений. Однако никаких официальных подтверждений своей информации автор материала не приводит.

Напомним, что в декабре 2023 года между Москвой и Нью-Дели была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества в оборонной сфере. При этом индийский премьер-министр заявил, что будет развивать собственное производство вооружений в стране.