Во время кибератаки на одного из крупнейших украинских операторов связи в декабре 2023 года хакерами из России было уничтожено «практически все». Об этом в своем сюжете сообщает международное новостное агентство Reuters со ссылкой на заявление начальника Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Ильи Витюка.

«Атака уничтожила практически все, включая тысячи виртуальных серверов и ПК. Она стала первым примером разрушительной кибератаки, которая полностью уничтожила ядро телекоммуникационного оператора», – рассказал Илья Витюк.

По словам представителя СБУ, российские хакеры имели доступ к системе «Киевстар» как минимум с мая 2023 года, а полный доступ был получен ориентировочно с ноября 2023 года. За это время российские хакеры занимались сбором разведданных, а в результате кибератаки в декабре прошлого года миллионы граждан Украины лишились доступа к мобильной связи и сети Интернет.

Илья Витюк предполагает, что за хакерской атакой стоит российская группировка Sandworm. В настоящий момент работа украинского оператора связи уже восстановлена, а используемая хакерами «лазейка» была устранена.